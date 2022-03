Agrounia zarejestrowana jako partia polityczna

Agrounia została zarejestrowana jako partia polityczna. Umożliwi to start jej działaczom w najbliższych wyborach parlamentarnych. Na jakie realne poparcie może liczyć i jakie są opinie rolników?

Michał Kołodziejczak poinformował o zarejestrowaniu partii politycznej. Proces trwał przez wiele miesięcy, a wnioski były kilkukrotnie odrzucane. Od połowy marca stowarzyszenie Agrounia staje się jednak partią polityczną o tej samej nazwie.

Nie ulega wątpliwości, że rolnicy w Polsce mają za małą reprezentację w parlamencie. Prezes partii zapowiada działanie skupiające się na budowaniu nowoczesnego i prężnego finansowo rolnictwa w Polsce, ale coraz więcej mówi o sprawach międzynarodowych – przede wszystkim o wojnie na Ukrainie.

Ostatnie sondaże były przeprowadzane, kiedy Agrounia jeszcze nie była partią. W styczniu i w lutym kilka różnych sondaży dawało kilkuprocentowe poparcie formacji. Od 2,6 proc. – 2,7 proc. do 5,1 proc. Ten ostatni wynik oznaczałby wejście do sejmu. Przy takim scenariuszu Agrounia wprowadziłaby do parlamentu 7 posłów.

– W Polsce brakuje partii autentycznie ludowej o profilu socjaldemokratycznym, która jest bliska ludziom i ich sprawom – odpowiada Michał Kołodziejczak pytany, o to jaką partią będzie Agrounia. Zatem będzie to partia lewicowa opowiadająca się za równowagą między rynkiem, a państwem. Pozostaje pytanie czy na taką właśnie partię zagłosują polscy rolnicy?

Opinie rolników są bardzo zróżnicowane. Spotkamy się z pozytywnym odbiorem. Część rolników jest zdania, że w krajowej polityce potrzebny jest powiew świeżości. Inni oceniają wydarzenia na chłodno i nie spodziewają się rewolucji w parlamencie. Są także negatywne opinie, według których wszystkie działania prezesa nowej partii od początku miały na celu rozgłos i wejście do sejmu.

