Ceny zbóż 18.03.2022: Bardzo dobrą cenę osiąga kukurydza

Na krajowym rynku zbóż sytuacja cenowa nie jest już tak dynamiczna jak jeszcze tydzień temu. Wprawdzie odnotowano na terenie kraju niewielki spadki i wzrosty cen, ale wynikały one przede wszystkim z położenia podmiotu skupowego czy jakości ziarna.

Pogoda raczej sprzyja rozpoczęciu pierwszych prac polowych niż wyjazdom do skupu. Wydaje się, że ci, którzy mieli sprzedać, już to większości zrobili. Trudno zresztą przewidzieć, co będzie dalej, czy ceny zbóż jeszcze pójdą w górę? Chyba raczej nie; szczególnie, że zapowiedziano transport zbóż koleją z ogarniętej wojną Ukrainy, a ceny na rynkach światowych po szoku związanym z wybuchem konfliktu zaczynają spadać.

Dziś najwyższe ceny od wielu lat ceny osiągają zboża paszowe, ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy, której tonę można obecnie sprzedać w cenie od 1200 do 1720 złotych. Natomiast za tonę pszenicy paszowej oferują od 1350 do 1680 złotych, a konsumpcyjna ,”chodzi” w cenie od 1500 do 1720 złotych. Rekordowe ceny osiąga w tym sezonie rzepak, za którego tonę trzeba obecnie zapłacić od 3500 do 4410 złotych.

Za tonę żyta konsumpcyjnego można obecnie uzyskać od 900 do 1100 zł, za jęczmień browarny od 1100 do 1480 zł/t, a za owies konsumpcyjny od 900 do 1100 zł/t.