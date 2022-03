Ceny zbóż 23.03.2022: cena kukurydzy pnie się w górę

Ten tydzień na krajowym rynku zbóż rozpoczął się bez większych emocji. Ceny większości zatrzymały się na takim samym poziomie jak w ubiegłym tygodniu. W skali kraju odnotowano tylko niewielkie korekty wynikające przede wszystkim z jakości ziarna i położenia podmiotu skupowego. Jedynie w górę po raz kolejny poszybowały ceny kukurydzy.

Nikt przecież jeszcze kilka miesięcy temu nie pomyślałby, że w tak wysokiej cenie będzie można dziś sprzedać kukurydze, za której tonę oferują obecnie od 1230 do 1720 złotych. Nadal w bardzo dobrej cenie utrzymuje się rzepak (3500 – 4505 zł/t), którego praktycznie nie ma już na rynku. Natomiast jest jeszcze nieco kukurydzy i pszenicy. Konsumpcyjna ,,chodzi’’ w cenie od 1500 do 1780 zł/t, a paszowa od 1350 do 1740 zł/t.

Tonę żyta konsumpcyjnego można sprzedać w cenie od 900 do 1320 zł, jęczmienia browarnego od 1100 do 1540 zł, a za tonę owsa konsumpcyjnego płacą od 900 do 1100 zł.