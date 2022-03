Ceny złomu nadal szybują w górę. Złom mieszany osiąga cenę już ponad 2 zł/kg

Przy rekordowych cenach stali, co zdecydowanie nie jest zjawiskiem korzystnym, jest jeden plus; wzrasta również cena złomu stalowego. O ile jeszcze tydzień temu, pomimo bardzo wysokich cen, trudno było znaleźć oferty powyżej 2 zł/kg, to teraz jest to już coraz bardziej możliwe.

Najwyższą ceną, jaką znaleźliśmy za czysty złom grubej stali była 2,15 zł za kilogram. Najwyższe ceny osiąga złom klasy N-6 (szyny), za który płacą nawet 2,4 zł/kg. Co ciekawe, zdarzają się punkty, w których za złom mieszany można otrzymać już nawet 2,02 zł/kg (najwyższa znaleziona oferta). Zazwyczaj jednak za złom mieszany otrzymamy ok. 1,70 – 1,90 zł/kg. Droższe będzie żeliwo, którego cena nierzadko dochodzi do 1,90 – 2 zł/kg.

Za złom aluminiowy płacą średnio ok. 6 zł/kg. Puszki kosztują 5 – 7 zł/kg, zaś chłodnice 5 – 6 zł/kg.

Za złom miedzi millbera płacą zwykle ok. 36 – 38 zł/kg, a za niesortowany ok. 32 – 33 zł/kg.

Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w zależności chociażby od regionu, ceny złomu mogą się różnić, niekiedy nawet o kilkanaście, do kilkudziesięciu groszy. Jeżeli ktoś jednak proponuje nam obecnie stawkę na poziomie 1,20 – 1,40 za kilogram złomu mieszanego, nie wspominając o niższych stawkach, to raczej jest to stanowczo za mało.