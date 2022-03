Gwałtowny wzrost cen środków do produkcji. Co robi Ministerstwo Rolnictwa?

Rolnicy zaniepokojeni są rosnącymi cenami paliwa oraz energii. Wielu producentów rolnych obawia się, że może zabraknąć paliwa do ciągników i nie będą tym sami mogli wykonać wielu koniecznych wiosennych prac polowych. Rząd rozwiewa ich wątpliwości i zapewnia, że nic takiego nie powinno się zdarzyć.

Resort rolnictwa w związku ze wzrostem cen paliw i energii miedzy innymi wystąpił do Ministerstwa Aktywów Państwowych z prośbą o uwzględnienie specyfiki sektora rolnego w podejmowanych działaniach na rynku paliwowym, tj. o wprowadzenie zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz wprowadzenie mechanizmów chroniących podmioty sektora rolno-spożywczego przed wzrostem cen nośników energii.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło też do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o podjęcie działań wspierających energochłonne branże sektora rolno-spożywczego, co ma być skutecznym i efektywnym sposobem przeciwdziałania zwiększającym się kosztom produkcji, wzrostowi cen żywności oraz inflacji.

Według MRiRW konieczna jest również zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2021 poz. 2209) poprzez rozszerzenie listy obiektów objętych ochroną przed ograniczeniami w dostawach energii o obiekty służące procesom produkcji i przechowywania produktów żywnościowych.

– Ponadto w uchwale Rady Ministrów z dnia 18 marca br. zawarto szczegóły dotyczące programu dopłat do nawozów. Uchwała została zgłoszona do Komisji Europejskiej z prośbą o notyfikację. Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej. – Budżet programu to około 3,9 mld złotych – mówi Norbert Kaczmarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.