Ile ciągników rocznie sprzedawanych jest w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i w… Turcji?

Europejski rynek ciągników osiągnął nowe szczyty w ubiegłym roku pomimo zaburzonych łańcuchów dostaw w związku z pandemią Covid-19. Rejestracje ciągników rolniczych wzrosły o 17 proc. w porównaniu z 2020 r.

W całej Europie w 2021 roku zarejestrowanych zostało prawie 230 tys. nowych ciągników według danych uzyskanych od władz krajowych. Z tych rejestracji mniej niż 30 proc. stanowiły pojazdy o mocy 37 kW (50 KM) i poniżej, a pozostałe miały 38 kW i więcej.

Należy jednak zaznaczyć, że wg. szacunków z tej liczby ciągniki rolnicze stanowiły blisko 180 tys. sztuk. Reszta natomiast składa się z różnych pojazdów, które czasami są klasyfikowane jako ciągniki, w tym quady, wózki boczne, ładowarki teleskopowe lub inny sprzęt.

Rejestracje ciągników rolniczych za cały rok 2021 wzrosły w porównaniu z 2020 r. o około 17 proc. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że rynek w 2020 r. został zakłócony przez Covid-19, szczególnie w drugim kwartale, wzrost ten oznacza znaczną poprawę.

Producenci maszyn rolniczych podkreślają, że zakłócenia w płynnym funkcjonowaniu działalności produkcyjne zwielokrotniły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na całym rynku sytuacja zaczęła się pogarszać od lata 2021 r., jeszcze przed kryzysem na Ukrainie.

Jeśli chodzi o kraje z największą sprzedażą to do dwóch największych rynków zaliczają się Francja i Niemcy, bo to właśnie tutaj kupowane są każde 4 na 10 sprzedanych ciągników. Jednakże rejestracje w tych dwóch krajach rosły wolniej niż w pozostałych krajach Europy w 2021 r. i wyniosły odpowiednio 10 proc. i 9 proc.

Natomiast wzrost we Włoszech i Polsce, trzecim i piątym co do wielkości rynku, był szczególnie mocny, osiągając 36 proc. i 42 proc. Razem z Wielką Brytanią i Hiszpanią kraje te stanowią kolejne 35 proc. europejskich rejestracji. Tylko nieco ponad co czwarty nowy ciągnik rolniczy zarejestrowany w Europie znajduje się poza tymi sześcioma wiodącymi rynkami.

Przechodząc do szczegółów to w Niemczech w 2021 r. zarejestrowano 34 472 ciągniki rolnicze. Jest to wzrost o 8,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Prawie trzy czwarte zarejestrowanych pojazdów było traktorami o mocy ponad 50 KM. Wzrost w tej klasie mocy jest umiarkowany w porównaniu do roku poprzedniego (+0,2 proc.). Z drugiej strony ciągniki o mocy poniżej 50 KM wykazały się znacznym wzrostem (+38,4 proc.).

We Francji z kolei zarejestrowano 36 053 ciągniki. To najlepszy wynik od 2013 roku. Po satysfakcjonującym roku 2020, pomimo przestojów i częściowego zamknięcia fabryk, 2021 przyniósł ponowny wzrost o 9,9 proc.

We Włoszech dane o rejestracji wskazują na duży wzrost liczby ciągników, których zarejestrowano około 24 400 sztuk, czyli o 36 proc. więcej niż w 2020.

W Wielkiej Brytanii rejestracje ciągników w pierwszej połowie 2021 r. wzrosły o 25 proc. w porównaniu do 2020 r. i, co ważniejsze, były o 12 proc. wyższe od poprzedniej 5-letniej średniej w tym okresie roku. W drugiej połowie roku rejestracje były tylko nieznacznie wyższe niż w 2020 r. i były o 2 proc. poniżej średniej.

W Hiszpanii rejestracje ciągników wzrosły o 10,0 proc. w 2021 r., ale zarejestrowano 10 905 egzemplarzy , czyli 1,2 proc. poniżej poprzedniej 5-letniej średniej.

W Polsce liczba nowych ciągników zarejestrowanych w ciągu roku była o 42 proc. wyższa niż w 2021 roku. Ostatni raz tak dużą liczbę ciągników zarejestrowano w 2014 roku.

W tym miejscu warto jeszcze odnotować Turcję, która nie jest co prawda w UE ale sprzedaż na tamtejszym rynku może robić wrażenie. W ubiegłym roku zarejestrowano tam o 32,7 proc. więcej traktorów a liczba sięgnęła 64 070 sztuk.