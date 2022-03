Intligentny pielnik New Holand SRC Smartsteer. Ile kosztuje? [video]

Coraz ostrzejsze wymagania środowiskowe zmuszają rolników do poszukiwania alternatyw dla chemicznych środków ochrony roślin. Jedną z takich alternatyw może być pielnik SRC Smartsteer, jaki na kieleckim Agrotechu pokazała firma New Holland.

Obecnie coraz więcej firm wprowadza do swojej oferty pielniki mechaniczne. Nie są to już proste konstrukcje, które widzieć można było jeszcze kilka lat temu. Maszyny te są coraz bardziej zaawansowane, tak aby ingerencja ze strony operatora była jak najmniejsza.

Nie inaczej jest w przypadku pielnika Smartsteer, który na wystawie w Kielcach zaprezentowała firma New Holland. Model pokazany na targach jest najmniejszym z oferty i może pracować w 8 rzedach. Największe dostępne maszyny obejmować mogą aż 18 rzędów.

Tym co wyróżnia maszynę jest pełna automatyka pracy ponieważ pielnik pracuje w oparciu o sygnał GPS, który pozwala na uzyskanie dokładności rzędu 2,5 cm, co jest nieosiągalne nawet dla najlepszego operatora. Oczywiście pielnik można wyposażyć w pełną gamę narzędzi roboczych, które będą dopasowane do konkretnej uprawy.