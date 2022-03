Jakie kary za nielegalny obrót materiałem siewnym?

Jesteśmy obecnie w trakcie sezonu wiosennych siewów, a co za tym idzie, wzmożonego ruchu w zakresie obrotu materiałem siewnym. Nie zawsze pochodzi on jednak z legalnego źródła, czyli nie jest kwalifikowany. Wielu rolników sprzedaje innym producentom swoje ziarno do siewu, mimo iż grożą za to dotkliwe kary.

Przy obecnych wysokich cenach zakup materiału, zakup materiału siewnego z nielegalnego źródła, czy to z ogłoszenia w gazecie, czy zamieszczonego na internetowych portalach, wydaje się bardzo atrakcyjny. Pominiemy tu jakość takiego materiału, bo to zupełnie inna kwestia, a skupimy się na konsekwencjach, jakie może ponieść sprzedający materiał przeznaczony do siewu lub sadzenia bez wymaganych zezwoleń.

Podobnie jak w przypadku sprzedaży materiału siewnego bez wymaganych dokumentów, nielegalna jest również tzw. wymiana sąsiedzka. Rolnicy wymieniają się zebranym ziarnem do siewu, często nie zdając sobie sprawy, że łamią przepisy, ponieważ także tutaj wchodzi w grę wyłączne prawo hodowcy, które dotyczy nie tylko oferowania i sprzedaży, ale także zbywania w inny sposób (czyli np. zamiany) materiału odmiany chronionej do siewu. Aby taka wymiana nie naruszała wyłącznego prawa, hodowca musiałby wyrazić na nią zgodę.

Aby móc legalnie prowadzić obrót materiałem siewnym należy, zgodnie z art. 84 ustawy o nasiennictwie, zgłosić zamiar prowadzenia obrotu materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania.

Jeśli te formalności nie zostaną spełnione, to wówczas narażamy się na kary z których jedną jest grzywna za brak wpisania do ewidencji sprzedawców, a która może wynieść od 2 do 12 tys. zł. Kolejną nie mniej dotkliwą jest opłata sankcyjna, która stanowi 200 proc. kwoty należnej ze sprzedaży (dotyczy to wielkości, którą uda się Inspekcji udowodnić) oraz na własny koszt trzeba wycofać materiał wprowadzony do obrotu.

Warto również pamiętać, że na podstawie odstępstwa rolnego możemy posiać na swoim polu materiał siewny, który wyprodukowaliśmy we własnym gospodarstwie. Jeśli posiadamy gospodarstwo 10-25 ha, to jedynie w przypadku sadzenia ziemniaków objętych ochroną w PL i UE jesteśmy zobowiązani wnieść opłatę dla hodowcy. W przypadku gospodarstw 25-30 ha opłata obowiązuje dla ziemniaka chronionego w PL i UE oraz innych gatunków chronionych w PL. Przy gospodarstwach większych niż 30 ha jesteśmy zobowiązani wnieść opłatę licencyjną dla ziemniaków i innych gatunków chronionych zarówno w PL i UE.

Kończąc ten artykuł trzeba również powiedzieć, że obecnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, działa dużo sprawniej niż jeszcze kilka lat temu i wykrywa coraz więcej przypadków nielegalnego obrotu materiałem siewnym. Warto więc sprzedając niekwalifikowany materiał siewny wziąć pod uwagę konsekwencje, jakie można ponieść.