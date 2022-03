Kombajn Claas Trion z tytułem Farm Machine 2022

Seria Claas Trion została uznana przez międzynarodowe jury za Farm Machine 2022 (Maszyna Rolnicza Roku 2022) w kategorii kombajnów zbożowych. Wręczenie nagrody ze względu na pandemię odbyło się w formie cyfrowej.

Co dwa lata jury złożone z międzynarodowych dziennikarzy zajmujących się rolnictwem i techniką rolniczą przyznaje tytuły Farm Machine. Zazwyczaj są one wręczane podczas targów Agritechnica, jednak z powodu odwołania tegorocznych targów techniki rolniczej wiodące niemieckie wydawnictwo rolnicze Deutscher Landwirtschaftsverlag (DLV) postanowiło wręczyć nagrody w formie cyfrowej z jedną kategorią dziennie przez okres około trzech tygodni.

W kategorii „kombajny zbożowe” uznanie jury zdobyła seria kombajnów Claas Trion. – Tytuł Farm Machine jest wielkim wyróżnieniem dla wszystkich, którzy współtworzyli ten produkt i potwierdza nasz cel, jakim jest rozwijanie silnie zorientowanej na klienta, zaawansowanej technologicznie klasy średniej mocy kombajnów – wyjaśnia Jan-Hendrik Mohr, który w Zarządzie Claas odpowiada za Dział Zbioru Zbóż.

– Rzadko się zdarza, aby rolnicy i przedsiębiorstwa usług rolniczych ze wszystkich ważnych regionów upraw na świecie odgrywali tak ważną rolę w nowym projekcie, jak w przypadku serii TRION. Dzięki temu możemy teraz zaoferować szeroki zakres wyposażenia od prostego do bardzo zawansowanego technologiczne i to już od mocy 258 KM, dając klientom możliwość osiągnięcia poziomu technologii serii Lexion lub wyboru dostosowanej do swoich potrzeb prostej maszyny bez dużej ilości elektroniki – dodaje.

Seria Trion z szeroką gamą 20 wersji po raz pierwszy została zaprezentowana i wprowadzona na rynek europejski latem 2021 r. pod hasłem „Fits your farm”. Ze swoją bogatą ofertą wyposażenia i modeli zupełnie na nowo definiuje ona średnią klasę mocy wśród kombajnów. Zaczynając od maszyny z pięcioma wytrząsaczami o mocy 258 KM, a kończąc na 435-konnym kombajnie hybrydowym z dwoma rotorami niemal wszystkie modele mają możliwość wyposażenia w szeroką gamę funkcji, takich jak podwozie gąsienicowe Terra Trac, przenośniki taśmowe pochyłe, wyrównanie nachylenia podwozia Montana czy różne poziomy rozbudowy systemu wspomagania operatora Cemos. Ponadto wprowadzono nowy Claas GPS Pilot z terminalem Cemis 1200 do automatycznego, sterowanego przez GPS kierowania kombajnem Trion.

Produkcja seryjna kombajnów Trion odbywa się na całkowicie zmodernizowanej zalewie kilka miesięcy temu linii montażowej kombajnów zbożowych w głównej siedzibie firmy w Harsewinkel.