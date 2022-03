Maszyny Unii można kupić w korzystnych cenach na wyprzedaży

Firma Unia wyprzedaje nowe i podemonstracyjne maszyny, które pozostały jeszcze w fabryce a nie znalazły dotąd właścicieli. Od wyprodukowania ich minęło już kilka lat, ale są to konstrukcje w bardzo atrakcyjnych cenach.

Na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych można znaleźć 13 sztuk maszyn Unia, które firma wykorzystywała najczęściej do pokazów demonstracyjnych, a które później do niej wróciły, gdyż w danym momencie nie znalazły właściciela. Są to więc kilkuletnie konstrukcje w stanie idealnym za cenę o wiele niższą od obecnie obowiązującego cennika.

Nie będziemy tutaj opisywać wszystkich maszyn, wybierzemy tylko kilka najciekawszych z oferty. Pierwszą jest siewnik mechaniczny Polonez 550/3D DUPLO. Podemonstracyjna maszyna jest wyposażona w redlice talerzowe V-TECH oraz jest w wersji DUPLO czyli z wysiewem ziarna i nawozu. Ponadto posiada ścieżki technologiczne elektryczne, hydrauliczne znaczniki, sterownik Starter Seed, skrzynkę przekładniową bezstopniową, hydrauliczny docisk centralny, kółka dzielone do wysiewu nasion drobnych i grubych, zagarniacz klawiszowy i kółka kopiujące 250x42mm. Siewnik wyprodukowany w 2018 r. został wystawiony za 35 tys. zł netto.

Kolejną maszyną jaką można nabyć jest popokazowy opryskiwacz przyczepiany Europa Premium 6000. Jest on wyposażony m.in. w belkę polową o szerokości 36 lub 28 m, zbiornik główny 5800 l, dyszel amortyzowany, boczny rozwadniacz eżektorowy, pompę membranowo-tłokową typu RO 400, elektrozawór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika z elektronicznym wyświetlaczem ciśnienia roboczego, amortyzację pneumatyczną osi czy też komputer UTS (ISOBUS) i Section Control + Track Leader II (jazda równoległa). Maszyna wyprodukowana w 2017 r. została wyceniona na 222 tys. zł netto.

Z nieco mniejszych konstrukcji dostępny jest m.in. przetrząsacz 4 karuzelowy Spajder z hydraulicznym składaniem skrajnych wirników do pozycji transport – praca. Wyposażony jest w regulowany kąt rozrzutu w czterech pozycjach w przedziale od 12 do 17 stopni, a regulowany kąt kół transportowych pozwala ustawić kierunek odrzutu trawy. Szerokość robocza to 5,5 m a wydajność 10ha/h. Ta fabrycznie nowa maszyna z 2019 r. została wyceniona na 23,8 tys. zł netto.

Z informacji, które uzyskaliśmy w firmie UNIA wynika, że oferowane maszyny przy zachowaniu tych samych parametrów, co fabrycznie nowe są średnio tańsze o około 30 proc. od obecnie obowiązującego cennika.