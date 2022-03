McCormick X6 Xtrashift. Wydajność i styl z odpowiednią mocą

Dzięki technologii DOC-DPF-SCR z hydrauliką CCLS, amortyzowaną kabiną i osią, nowy członek rodziny Argo Tractors z silnikiem Stage V doskonale odnajduje swoje miejsce w kategorii ciągników użytkowych, używanych do pracy na otwartym polu, sianokosów i typowych czynności w gospodarstwie, zwiększając wydajność i efektywność, optymalizując styl i ergonomię.



W gamie dostępne są dwa modele napędzane 16-zaworowym, 3,6-litrowym silnikiem F36: X6.125 o mocy 119 KM, która w wersji X6.135 wzrasta do 126 KM. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i zwiększenie pojemności zbiornika paliwa ze 150 do 170 litrów zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa o 10 proc., a tym samym dłuższy dzień pracy. Zwiększono również maksymalny moment obrotowy – oba modele osiągają moment 518 Nm przy 1300 obr/min.

Całkowicie odnowiono również układ hydrauliczny, przechodząc na układ zamknięty (CCLS) o wydajności 110 l/min., 38,5 l przeznaczono na układ kierowniczy. Rozwiązanie to zapewnia większą wydajność hydrauliczną i większą produktywność podczas pracy z ładowaczem czołowym, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa i hałasu podczas pracy. 34 l oleju oraz dodatkowe 10 l z opcjonalnym zbiornikiem, mogą być pobrane do obsługi wywrotek. Dostępny jest również system “Power Beyond”, który gwarantuje wykorzystanie pełnego przepływu 110 l/min. Do dyspozycji jest siedem zaworów, w tym dwa umieszczone centralnie i trzy mechaniczne, a także selektor przepływu podwajający liczbę wyjść oraz elektrozawór dla narzędzi wymagających zmiennego natężenia przepływu, z możliwością zastosowania dodatkowych dwóch zaworów elektronicznych umieszczonych z tyłu.

Przekładnia zapewnia odpowiednie przełóżenie do każdego zastosowania. Jest to możliwe dzięki sprawdzonemu schematowi 36+12 z HML (3 biegi pod obciążeniem) oraz Reverse Powershuttle z modulowanym załączaniem. Dzięki zakresowi biegów pełzających liczba biegów wzrasta do 48+16. Opcjonalnie dostępny jest „Park-Lock” gwarantujący pełne bezpieczeństwo.

Zamontowanie pod maską układu oczyszczania spalin Stage V oraz niewidocznego układu SCR nie tylko nadaje pojazdowi kompaktowy wygląd, zgodny z nową stylistyką McCormicka, ale także zapewnia pełną widoczność z przodu ciągnika. Widoczność jest ulepszona dzięki 4-słupkowej kabinie i szerszemu szyberdachowi z otwieraną klapą, zapewniającemu naturalną wentylację kabiny. Wszystkie operacje wykonywane ładowaczem czołowym są łatwiejsze, podobnie jak praca w nocy dzięki 10 światłom roboczym LED.

Komfort pracy operatora zapewnia mechaniczny układ zawieszenia kabiny z amortyzatorami o średnicy 96 mm oraz ergonomiczne rozwiązania zastosowane na pulpicie sterowniczym, który wyposażono w nowy joystick do obsługi ładowacza, podnośnika i sterowania półbiegami. Możliwość zastosowania amortyzowanej osi przedniej z hamulcami dodatkowo zwiększa komfort transportu drogowego.

Elektronicznie sterowany tylny podnośnik zapewnia udźwig 6 000 kg, a automatyczny układ WOM załącza/wyłącza WOM przy określonej wysokości zaczepu. Dostępny jest również układ antypoślizgowy, który kompensuje nierówności podłoża podczas pracy i transportu.

Opcjonalnie dostępny jest ładowacz czołowy M30, przedni podnośnik, który może unieść 2 250 kg. Dostępny jest również przedni WOM.

Inne funkcje, które podnoszą technologiczną poprzeczkę, to technologia prowadzenia satelitarnego (składająca się z monitora X25, anteny AGS-2 i kierownicy AES-35, które pomagają ciągnikowi pracować z dokładnością do 2 cm na ) oraz system ISObus, który pozwala ciągnikowi komunikować się z narzędziami, zapewniając wydajność i kontrolę zużycia paliwa. Ponadto, dzięki systemowi McCormick Fleet i Remote Diagnostic Management, możliwe jest zarządzanie flotą ciągników poprzez obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększenie wydajności maszyn dzięki kontroli parametrów roboczych i danych telemetrzycznych ciągnika. Z kolei zdalna diagnostyka pozwala na skrócenie czasu przestoju maszyny poprzez zdalną interwencję w celu diagonozy oraz. aktualizacji oprogramowania.

