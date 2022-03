Ukraina: Niezbędni w rolnictwie pracownicy wykluczeni z poboru do wojska

Mimo aktywnych działań wojennych nieustraszeni ukraińscy rolnicy rozpoczynają wiosenne prace polowe, aby zapewnić krajowi i światu produkty rolne. Wiosenna kampania siewna w 2022 r. będzie najtrudniejsza w historii niepodległej Ukrainy – napisał na swoim Facebooku minister polityki rolnej Roman Leshchenko.

– W najtrudniejszym dla naszego kraju czasie mamy dla was bardzo ważną misję – zapewnić Ukrainie pełne wyżywienie – napisał minister. – Apeluję do każdego rolnika, do każdego, kto zajmuje się rolnictwem, rybołówstwem, hodowlą. Jesteście armią, która może przetrwać, jesteście naszą nadzieją – dodał

Ponadto Leshchenko mówił o wprowadzonym przez rząd zastrzeżeniu dla poborowych. Przedsiębiorstwa rolne i producenci żywności powinni przesyłać do Ministerstwa Polityki Agrarnej wykazy pracowników krytycznych, którzy podczas mobilizacji wojennej zostaną wykluczeni z poboru.