Nowa generacja Pöttinger Terrasem o szerokościach roboczych 8 i 9 m

Nowa ciągane siewniki są od teraz dostępne w szerokościach roboczych 8 i 9 metrów, a ich wyposażenie można dopasować do indywidualnych warunków panujących w konkretnym miejscu pracy.

Dzięki bronie talerzowej, siewniki Terrasem idealnie nadają się do siewu w mulcz, natomiast wyposażone w opcjonalne talerze Wave Disc zapewniają pasową uprawę gleby. Wariant Classic bez sekcji uprawiającej wyróżnia się lekkością uciągu podczas pracy na przygotowanej do siewu glebie. Przy tym, przy dużych szerokościach i prędkościach pracy, zapewniona jest dokładność wysiewu.

Nowe uporządkowanie narzędzi roboczych zapewnia w 100 procentach jazdę w linii prostej i przez to efektywną pracę siewnika. Zarówno brona talerzowa, jak również redlice do nawozu ( maszyna D Z) i redlice do nasion, są rozmieszczone w ustawieniu X. Nieustanne smarowanie narzędzi roboczych nie jest już potrzebne, ponieważ narzędzia są bezobsługowe.

Z kolei system dozowania jest tak skonstruowany, aby zapewnić najwyższą precyzję dozowania każdego rodzaju nasion, w każdych warunkach pracy. Terrasem V 8000 D i Terrasem V 9000 D są standardowo wyposażone w dwa systemy dozowania oraz zbiornik o pojemności 5,6 tys. litrów. Zakres ilości wysiewu mieści się od 1,5 kg do 420 kg przy prędkości jazdy 12 km/h. Zmiana ilości wysiewu jest wygodnie i prosto przestawiana z kabiny ciągnika.

Natomiast dzięki możliwości zastosowania wielu systemów wysiewu takich jak Single Shoot, Double Shoot i Double Shoot-Mix można osiągać perfekcyjne wschody. Odpowiednio do okoliczności i płodozmianu można wybierać między wysiewem nasion, nasion z nawozem, mieszanką dwóch różnych rodzajów nasion oraz komponentami dodatkowymi, jak mikrogranulat lub podsiew, stosując model siewnika Terrasem Fertilizer.