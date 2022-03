Nowy Zetor Proxima na targach Agrotech 2022. Co się zmieniło? [video]

Podczas kieleckiego Agrotechu 2022 swoją polską premierę miał nowy Zetor Proxima. O nowym ciągniku czeskiego producenta rozmawialiśmy z Robertem Szewczykiem z Zetor Polska.

Główną zmianą, jakiej doczekała się nowa Proxima jest silnik. Jest on mianowicie przystosowany już do nowej normy emisji spalin Stage V. Zmieniono również układ wydechowy, tak aby nie zasłaniał on widoku na prawe koło ciągnika.

Ponadto ciągnik wyposażono m.in. w nowe skrzynki narzędziowe, nowe przyciski w kabinie, która zresztą jest teraz cichsza oraz złącze sprężonego powietrza. Obecny w Kielcach egzemplarz jest jednym z trzech wyprodukowanych. Nowa Proxima powinna trafić do sprzedaży na przełomie października i listopada tego roku.

