Obecnie w Polsce panuje susza meteorologiczna a pierwsze opady dopiero w kwietniu

Utrzymująca się już od kilku tygodni słoneczna aura sprawiała, że na polach widać i słychać rolników wykonujących wiosenne prace polowe. Dziś zmartwieniem producentów rolnych nie są już tylko wysokie ceny nawozów i środków ochrony roślin , ale również brak deszczu , który teraz właśnie bardzo by się przydał, ponieważ słoneczna i bezdeszczowa pogoda spowodowała obniżenie poziomu wody w rzekach i wysychanie wierzchniej warstwy gleby.

Według ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy po ciepłej i bezśnieżnej zimie obserwujemy pierwsze symptomy nasilającej się suszy, która utrudnia wysiew zbóż jarych i uniemożliwia nawożenie gleby nawozami azotowymi. Ich zdaniem sytuacja powinna poprawić się w kwietniu – w długoterminowych prognozach przewidują większą ilość opadów, a stan wód w rzekach powinien się podnieść po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej w górach

Jak podaje IMGW obecnie mamy w Polsce do czynienia z tzw. suszą meteorologiczną. Obserwujemy spadek stanów wody i wysychanie gleby, szczególnie w strefie korzeniowej (do 7 cm), co ma istotne znaczenie dla rolnictwa z powodu gorszych warunków do ukorzeniania się wysiewanych roślin.

Według prognoz długoterminowych IMGW-PIB kwiecień ma być ciepły (temperatura powietrza powyżej normy klimatologicznej), a w północnej części kraju mokry (opady powyżej normy, co będzie hamowało rozwój suszy. Mimo wzrostu temperatury powietrza i parowania, prognozowane opady powinny wystarczyć do zapewnienia odpowiedniej ilości wody dla rozwijającej się wegetacji. Topniejąca górska pokrywa śnieżna pozytywnie wpłynie na poprawę stanów wód w rzekach południowej części kraju.

– Aktualnie sytuacja hydrologiczna i wilgotnościowa gleby jest umiarkowanie dobra. Prognozowane na kwiecień opady powyżej normy oraz utrzymująca się w głębszych warstwach gleby dość wysoka wilgotność będą hamować rozwój suszy. Należy jednak pamiętać, że lokalnie warunki mogą układać się inaczej, w zależności od rozkładu i rodzaju opadów, rodzaju gleby czy uprawianych roślin. Dlatego w niektórych regionach zagrożenie suszą będzie większe – informuje IMGW – PIB.