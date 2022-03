Odchwaszczanie zbóż na wiosnę

W celu skutecznego ograniczenia występowania chwastów zimujących rocznych oraz wieloletnich, zabieg herbicydowy należy przeprowadzić jak najwcześniej, z początkiem ruszenia wegetacji o ile pozwolą na to warunki pogodowe.

Chwasty zimujące roczne czy wieloletnie są zazwyczaj lepiej przygotowane (w porównaniu z rośliną uprawną) do „wejścia” w okres wiosennej wegetacji. Tym samym wykazują zwiększoną konkurencyjność względem ozimin. Dlatego należy je wyeliminować tak szybko, jak to jest możliwe. Natomiast co do kwestii eliminowania chwastów jarych rocznych, to zasada jest taka – zabieg herbicydowy najczęściej przeprowadza się w późniejszych fazach rozwojowych rośliny uprawnej, wtedy, kiedy chwasty jare wykształciły już przynajmniej 2–3 liście właściwe. Wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie są to gatunki chwastów oraz dobrać odpowiedni herbicyd, którego skuteczność działania jest wtedy najbardziej efektywna.

Jakie gatunki chwastów stanowią realne zagrożenie?

Z gatunków zimujących, jednoliściennych rocznych, zazwyczaj najczęściej mamy do czynienia z miotłą zbożową oraz niekiedy z wyczyńcem polnym. Natomiast z gatunków dwuliściennych rocznych zimujących, możemy spodziewać się wystąpienia np. przytulii czepnej, maku polnego, chabra bławatka, bodziszka drobnego, fiołka polnego, czy tzw. chwastów rumianowatych, a z chwastów wieloletnich: perzu właściwego, ostrożenia polnego, ślazu drobnokwiatowego czy nawłoci.

Na przełomie marca i kwietnia (czasami wcześniej – wszystko zależy od warunków pogodowych) na plantacji mogą pojawiać się dodatkowo wschodzące chwasty ozime, jak i gatunki jare, tj. komosa biała, gorczyca polna, iglica pospolita, niezapominajka polna, przymiotno kanadyjskie, rzodkiew świrzepa czy rdesty. Dlatego największą uwagę plantatora powinny zawsze zwracać te gatunki, które są najbardziej liczebne, dominujące i uciążliwe, gdyż to one warunkują odpowiednio dobraną strategię ochrony herbicydowej, a ponadto rzutują na dalsze plonowanie zbóż ozimych.

Fragment artkułu „Korekta herbicydowa w zbożach ozimych” autorstwa dr inż. Tomasza Sekutowskiego z IUNG – PIB w Puławach z Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, który ukazała się w marcowym wydaniu Wiadomości Rolnicze Polska. W tekście autor przytacza przykłady herbicydów, jakie można zastawać do zwalczania poszczególnych chwastów jedno- i dwuliściennych.