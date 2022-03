Pilne. Będą dopłaty do nawozów. Na jakich warunkach?

– Dopłaty do nawozów to jeden z pierwszych elementów tarczy antyputinowskiej. Będzie to 500 złotych do każdego hektara do 50 ha użytków rolnych, a do łąki i pastwiska to 250 zł również do 50 ha. Więc każdy rolnik, który ma 100 czy 150 ha też otrzyma tę pomoc, z tym że do 50 ha – powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki.

Według dzisiejszych zapowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi, rolnicy otrzymają dopłaty do nawozów na podstawie faktur od września 2021 roku.

– Zwrócimy różnicę kosztów, a wspomniane 500 lub 250 zł to maksymalny poziom – mówił dziś Henryk Kowalczyk. Stwierdził także, że potrzebna jest jeszcze notyfikacja Komisji Europejskiej, na którą obecnie czeka rząd.

Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, na wsparcie rządu będą mogli liczyć także producenci nawozów sztucznych.