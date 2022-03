Połączone moce: autonomiczny system Lemken i Krone

Combined Powers to nazwa połączonej koncepcji projektowej Krone / Lemken – autonomicznej „jednostki procesowej”, która składa się z jednostki napędowej i różnych narzędzi. Po przejściu w zeszłym roku prób w uprawie, orce, siewie, koszeniu, przetrząsaniu i zgrabianiu, innowacyjna koncepcja zostanie zintegrowana ze sprawdzonymi systemami zbioru i uprawy paszy obu firm.

Wykorzystując napęd spalinowo – elektryczny, który generuje do 170 kW (230 KM), jednostka napędowa została zaprojektowana tak, aby spełnić wymagania dotyczące mocy wejściowej narzędzi stosowanych w powyższych procesach.

Siła napędowa jest przekazywana elektrycznie na koła i WOM, a stamtąd na narzędzie połączone z trzypunktowym układem zawieszenia. Jednostka napędowa jest wyposażona w liczne i rozbudowane systemy czujników, które monitorują najbliższe otoczenie i dołączone narzędzie, zapewniając bezpieczną pracę i optymalne wyniki jako główne cele. Operatorzy kontrolują i monitorują kombinację z urządzenia mobilnego, przesyłając zadania i raporty z zadań za pośrednictwem modułu komunikacyjnego i centrum wymiany danych.

Tym co charakteryzuje jednostkę napędową jest to, że jest sterowana przez narzędzie, a nie odwrotnie. Ten szczegół uznano za niezbędny do osiągnięcia optymalnych wyników. Narzędzie i jednostka napędowa działają jako jeden zintegrowany inteligentny system. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu ISOBUS i TIM w maszynach Krone i Lemken, jednostka napędowa i osprzęt komunikują się i współdziałają, dzieląc się dosłownie wszystkimi typami danych.

Koncepcja projektowa Combined Powers przynosi również dalsze korzyści, ponieważ została również opracowana w celu przeciwdziałania rosnącemu niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej w rolnictwie. Ponadto uwolni rolników od spędzania długich dni w polu. Zamiast tego staną się operatorami systemu, którzy jedynie monitorują jednostkę procesową, która zapewnia niezmiennie dokładną jakość pracy.

Dzięki ogromnej wszechstronności urządzenie jest przystosowane do całorocznej pracy i długiej żywotności. W tym roku będą kontynuowane intensywne testy we wszystkich typach upraw oraz zbierane informacje zwrotne od rolników i usługodawców.