Rekordowe ceny stali to rekordowe ceny złomu. Warto zrobić porządki w warsztacie

Stal drożeje. I to bardzo mocno. Jest to efekt kolejnego pakietu sankcji, który obejmuje wyroby hutnicze z Rosji oraz przerwania łańcucha dostaw z Ukrainy; nasz sąsiad odpowiadał za ok. 25 proc. naszych potrzeb związanych z zaopatrzeniem w stal.

Jak podał portal bussinesinsider.pl, w ostatnim tygodniu wahania wzrostu cen stali zawierały się w przedziale 50 – 70 proc. Ceny blach są wyższe o 228, a ceny prętów o 195 proc. niż jeszcze w zeszłym roku, kiedy przecież już nie było najtaniej…

Wysokie ceny stali to oczywiście bardzo zła informacja dla rolników. Oznaczają one wyższe ceny maszyn; wg naszych informacji na skutek zawirowań związanych z pandemią producenci maszyn byli zmuszeni do zmiany cenników niekiedy nawet kilka razy w ciągu roku. W obliczu konfliktu w Ukrainie możemy spodziewać się również korekt cen w górę. Wysokie ceny stali to również wyższe koszty inwestycji choćby w silosy czy wszelkiego rodzaju budynki.

Marne to pocieszenie, jednak choć malutkim, ale jednak plusem jest fakt, że wystrzeliły również ceny złomu, co sprzyja porządkom w gospodarstwie. Za stal cienką poniżej 4 mm można otrzymać obecnie 1,40 – 1,60 zł/kg. Ceny grubego złomu to zazwyczaj od 1,60 do 1,80, a nawet 1,90 zł/kg. Niesortowane aluminium kosztuje 7 – 7,50 zł, a miedź zazwyczaj od 33 do 38 zł/kg.

Pomimo wysokich cen złomu mamy nadzieję, że jak najszybciej znajdą się alternatywne kierunki importu stali, a jej ceny spadną.