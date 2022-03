Rozszerzenie rejestracji zaprawy Vibrance Star firmy Syngenta

Jak informuje Syngenta, rejestracja zaprawy zbożowej Vibrance Star została rozszerzona o zastosowanie w plantacjach traw nasiennych. Tym samym Vibrance Star to pierwsza i na razie jedyna na polskim rynku zaprawa zarejestrowana do zastosowania w tych trawach. Zakres rejestracji obejmuje pleśń śniegową zbóż i traw, zgorzel siewek oraz ostrą plamistość oczkową.

Vibrance Star to trójskładnikowa zaprawa nowej generacji zawierająca trzy substancje aktywne: fludioksonil, sedaksan i tritikonazol. Zaprawa jako jedyna w Polsce, posiada rejestrację przeciwko pałecznicy zbóż i traw, a jej zastosowanie wykazuje pozytywny wpływ na masę korzeniową.

Do tej pory Vibrance Star można było stosować do ochrony pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta i pszenżyta. Od 1 lutego 2022 r. zaprawa posiada nową rejestrację umożliwiającą zastosowanie w plantacjach traw nasiennych. Nowy zakres rejestracji obejmuje:

pleśń śniegową zbóż i traw,

zgorzel siewek,

ostrą plamistość oczkową (rizoktoniozę).

Oprócz trzech substancji aktywnych o szerokim spektrum działania, Vibrance Star, podobnie jak wszystkie inne zaprawy zbożowe Syngenty, wyróżnia się tzw. Formułą M. Jest to unikatowa technologia, która zawiera szereg składników mających wpływ na stabilność produktu w opakowaniu, łatwość aplikacji i trwałość po zabiegu. Dzięki Formule M zaprawa lepiej przylega do ziarniaków, zmniejszając do minimum odpadanie wyschniętej zaprawy od nasion, a tym samym minimalizując efekt pylenia. Zapobiega również sklejaniu ziarniaków.