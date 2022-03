Taniej i z dobrym skutkiem można dostarczyć azot i magnez dolistnie. Terminy nawożenia i dawki

W intensywnej produkcji rolnej dokarmianie dolistne jest ważnym elementem uprawy roślin, gdyż umożliwia szybkie dostarczenie roślinom brakujących składników. Dotyczy to zwłaszcza mikroelementów, choć w pewnym stopniu także makroelementów, zwłaszcza N, Mg i S.

Przy 3-5 krotnym oprysku w okresie wegetacji, można w ten sposób wnieść znaczące ilości tych składników, co może mieć szczególne znaczenie w bieżącym roku, z uwagi na wysokie ceny nawozów i rezygnację z ich doglebowego stosowania. Główną zaletą dolistnego dokarmiania jest szybkość działania i wysoki stopień wykorzystania wnoszonych składników. Najbardziej efektywne pod względem plonotwórczym jest interwencyjne dokarmianie roślin, a więc natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów niedoboru składnika, poza tym w okresach krytycznych, czyli podczas intensywnego tworzenia biomasy roślinnej i organów generatywnych, z wyjątkiem kwitnienia.

Przy ustalaniu terminu pierwszego oprysku trzeba też mieć na uwadze rozrost masy nadziemnej i związane z tym okrycie gleby przez liście. Chodzi o to, by jak najwięcej składników dostało się na roślinę, a nie do gleby. W zależności od możliwości technicznych opryskiwacza oraz wielkości biomasy roślinnej, zaleca się jednorazowo w uprawach polowych od 150 do 400 l roztworu cieczy roboczej na 1 ha, z kolei w sadach do 600 l, zaś w chmielnikach do 3000 l. Aplikowany roztwór powinien równomiernie (średniokropliście) pokryć liście oraz nie spływać z nich do gleby. W przypadku łącznej aplikacji nawozów ze śor, termin oprysku należy dostosować do wrażliwości zwalczanego agrofaga na stosowany preparat, chyba że wystąpią wyraźne objawy niedoboru składników, wówczas ich szybka aplikacja jest zabiegiem nadrzędnym. W poniższej tabeli podano terminy stosowania nawozów dolistnych z dodatkiem mocznika i siarczanu magnezu.

Przedstawione stężenie mocznika w roztworze cieczy roboczej, nie powinno powodować oparzeń liści i strat w plonach. Jeśli oprysk prowadzony jest w optymalnych warunkach, tj. umiarkowanych temperaturach (10-20 st. C) i wysokiej wilgotności, wówczas jego stężenie można zwiększyć o 30, a nawet 50 proc. w stosunku do podanych wartości (z wyjątkiem gryki), biorąc także pod uwagę stan odżywienia roślin azotem. Opryski najlepiej wykonywać podczas pochmurnej, ale nie deszczowe pogody, w godzinach wieczornych. W oferowanych nawozach dolistnych spotyka się niekiedy bardzo wysoką zawartość N – ponad 20 proc., bądź Mg – ponad 10 proc. W takiej sytuacji można ograniczyć lub zrezygnować z ich dodatku. Niemniej na ogół do sporządzanego roztworu nawozów mikroelementowych, warto dodać mocznik oraz jedno lub 7-wodny siarczan magnezu, mając także na uwadze fakt, iż jednowodny ociepli roztwór. Ma to istotne znaczenie przy wysokim dodatku mocznika, który z kolei silnie oziębia roztwór cieczy roboczej (przy 10 proc. stężeniu o 12 st. C).