Ukraińscy rolnicy urządzili zasadzkę i zniszczyli rosyjskie czołgi [video]

Jak się okazuje, rola rolników w wojnie w Ukrainie nie ogranicza się tylko do holowania czołgów i wozów piechoty. Tym razem w miejscowości Wozneseńsk wysadzili oni most, uniemożliwiając przeprawę rosyjskiej kolumny pancernej.

Zasadzka urządzona przez mieszkańców miejscowości była owocna nie tylko z taktycznego punktu widzenia. Poza uniemożliwieniem Rosjanom przeprawy, rolnicy zniszczyli poruszające się w kolumnie pojazdy pancerne, w tym czołgi, za pomocą ręcznych wyrzutni pocisków przeciwpancernych.

Nie znamy dokładnej liczby zniszczonych pojazdów, jednak ukraiński rząd podał, że w wyniku zdarzenia “Rosjanie ponieśli ciężkie straty i wyszli z miasta”.

Remarkable @BBCWorld report: farmers in Vosnesensk ambushed Russian forces as they approached the small community, halting their advance by blowing up the bridge, destroying all Russian tanks vehicles, inflicting heavy Russian losses and full retreat pic.twitter.com/kmyfYmc7rn

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 23, 2022