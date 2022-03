W zeszłym tygodniu taniały zboża, ale rosły ceny rzepaku. Ten jest droższy o 85,7 proc. r/r

W zeszłym tygodniu spadły ceny zbóż zarówno na giełdzie Matif jak i w Chicago. Najbardziej “ucierpiała” kukurydza, której cena w Paryżu spadła w porównaniu do tygodnia kończącego się 11 marca o 7 proc.

Najwyraźniej największe wzrosty cen zbóż związane z konfliktem na Ukrainie są już za nami. Zeszłotygodniowe spadki cen zbóż to właśnie efekt nadziei związanych z możliwością pozytywnego zakończenia się negocjacji pomiędzy stronami konfliktu. Ponadto Ukraińcy zapowiedzieli, że będą szukać alternatywnych kanałów dostaw zbóż, m.in. przez Mołdawię i Rumunię.

Drożał za to rzepak; w relacji tygodniowej o 33 EUR/t, a w ujęciu rocznym już 432,75 EUR/t.

Tymczasem w piątek sporych zakupów dokonała Turcja.

– Turcja na międzynarodowym przetargu 18 marca kupiła 270 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej z dostawą od 28 marca do 22 kwietnia. Cena średnia zakupu to 453,23 USD/tonę CIF, czyli znacznie wyższej niż cena zakupu pszceny zbóż enicy na początku miesiąca (417 USD/t CIF). Według handlowców część kupowanej pszenicy jest pochodzenia rosyjskiego, a część europejskiego. Turcja nie nałożyła sankcji na Rosję i nadal z nią handluje, oferując rozliczenia w tureckiej lirze w celu utrzymania dostaw swoich owoców i warzyw do Rosji – poinformował dziś portal e-WGT.