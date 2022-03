Wciel się w rolę ukraińskiego rolnika i odholuj rosyjski czołg, któremu zabrakło paliwa

Na kanwie wydarzeń, które rozgrywają się obecnie na Ukrainie powstała gra przeglądarkowa Farmers Stealing Tanks, w której gracze mogą wcielić się role ukraińskich farmerów i odholowywać czołgi rosyjskie do stodoły.

Wojna w Ukrainie to straszny konflikt, który jednak bez poczucia humoru byłby nie do przetrwania. Zjawiskiem, które obiegło media społecznościowe i wywoływało i nadal wywołuje uśmiech na twarzach są ciągniki holujące rosyjskie czołgi i wozy bojowe, którym zabrakło paliwa. Teraz na kanwie tych historii powstała gra przeglądarkowa, w której gracze mają za zadanie unikać ognia rosyjskich czołgów, a kiedy zabraknie im paliwa, odholowywać je do stodoły. Po odholowaniu czołgu na ekranie pojawia się konfetti w barwach ukraińskiej flagi.

Gra ponadto pełna jest smaczków opartych na zabawnych stereotypach, np. przejęcie wódki Nemiroff zwiększa naszą prędkość, a wysadzenie czołgu przez sojusznika generuje pole słonecznika.

Ponieważ nasze zestawy wpadają łatwo w poślizg, możemy taranować holowanym czołgiem te rosyjskie czołgi, które są jeszcze “na chodzie”.

Gra została opracowana przez studio PixelForest i obecnie dostępna jest tylko na komputerach PC. Można w nią zagrać tutaj: Farmers Stealing Tanks