Wiosenna uprawa działek z przetargów KOWR jeszcze przed podpisaniem umowy?

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej na wniosek rolników przystępujących do przetargów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy we Wrocław zwrócił się z wnioskiem o umożliwienie producentom rolnym, którzy w wyniku procedury przetargowej zostaną wyłonieni na dzierżawców danej nieruchomości jak najszybszego wejścia z uprawą na to pole, jeszcze przed podpisaniem umowy.

– Przetargi rozstrzygane w terminach najważniejszych prac polowych jakimi jest siew, ze względu na czas trwania całej procedury niosą ze sobą ryzyko nie zachowania właściwego terminu siewu roślin lub braku możliwości zagospodarowania rolniczego nieruchomości w ramach upraw , których zbiory przypadają w danym roku – mówi Waldemar Jankowski, wiceprezes DIR.

W związku z tym, że każdy dzień zwłoki w dokonaniu zasiewów bądź nasadzeń niesie ze sobą konkretne ekonomiczne jak i organizacyjne konsekwencje dla rolnika izba rolnicza liczy, że KOWR pozytywnie rozpatrzy ten wniosek.