Wystartowały Targi Agrotech Kielce 2022 [galeria]

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wystartowały dziś, tj. 18 marca Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach. Impreza przyciągnęła wielu wystawców zarówno z Polski i Zagranicy.

Widać wyraźnie, że już pierwszego dnia zawitało do Kielc mnóstwo gości, którzy są ciekawi nowych maszyn i możliwości obejrzenia ich na żywo, co w ostatnim czasie było trudne do zrealizowania ze względu na duże obostrzenia pandemiczne.

– Jestem głęboko przekonany, że targi są potrzebne dla branży. Musi nastąpić zwiększenie produkcji żywności w naszym kraju, zwłaszcza, gdy możemy stanąć przez sytuacją jej braku. Rolnictwo musi iść w kierunku automatyzacji i cyfryzacji. Patrzę więc z ostrożnym optymizmem na przyszłość tych targów – stwierdził prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń.

Niestety ze względu na sytuację w Ukrainie zabrakło chociażby tamtejszych producentów, a same targi są nieco mniejsze. Niemniej jednak na targach pojawiło się kilka nowości, które po raz pierwszy zostały pokazane właśnie tutaj.