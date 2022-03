Zalety nowoczesnych siewników do kukurydzy. Dlaczego warto zainwestować w zaawansowane rozwiązania?

Aby osiągnąć wysoki plon w uprawie kukurydzy trzeba zapewnić równomierne rozmieszczenie nasion w celu utworzenia jak najbardziej korzystnych warunków do wzrostu roślin. Obecne siewniki punktowe to często niezwykle nowoczesne maszyny, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wpisują się w koncepcję rolnictwa precyzyjnego.

Na rynku maszyn używanych nie brakuję też maszyn mniej zaawansowanych, na które dzięki niższym cenom mogą sobie pozwolić mniejsze gospodarstwa.

Do siewu kukurydzy najczęściej wykorzystywane są siewniki pneumatyczne, których zaletą jest niewrażliwość na kształt i wielkość nasion. Siewniki punktowe z mechanicznym pojedynkowaniem nasion są rzadziej wykorzystywane do siewu kukurydzy, pomimo że się równie dobrze sprawdzają, są tańsze i charakteryzują się prostszą konstrukcją.

Nowoczesne pneumatyczne siewniki punktowe mogą pracować z prędkościami około dwukrotnie większymi w porównaniu do standardowych maszyn. W grupie najbardziej znanych producentów oferujących siewniki do szybkiego siewu kukurydzy, którymi można pracować z prędkościami roboczymi przekraczającymi 10 km/h znajdują się: Amazone, Horsch, Kongskilde, Maschio Gaspardo i Väderstad.

Firma Amazone ma w ofercie siewniki, które wysiewają nasiona z prędkością roboczą nawet do 15 km/h. Stosują system wysiewu nasion o nazwie Xpress. W tym rozwiązaniu umieszczono rolkę przechwytującą bezpośrednio za kanałem wylotowym w redlicy. Rolka przechwytująca dociska nasiona do dna bruzdy, dzięki czemu nasiona nie są przetaczane. Dzięki rolce przechwytującej utrzymywany jest stały odstęp między nasionami w rzędzie niezależnie od stanu zużycia redlic.

W ofercie znanych producentów są siewniki punktowe w których głowice wysiewające napędzane są silnikami elektrycznymi. Silniki wbudowane są w wodoodporne obudowy, które chronią przed pyłem i wilgocią. Dzięki zastosowaniu silników elektrycznych eliminuje się przekładnie mechaniczne, elektryczne przekazanie napędu gwarantuje stałe obroty tarcz dopasowanych do prędkości jazdy ciągnika. Zastosowanie tego rodzaju napędu eliminuję całkowicie problem poślizgu kół napędowych, sekcje pracują oddzielnie i są od siebie niezależne. Dodatkową zaletą posiadania siewnika z silnikami elektrycznymi jest możliwość sterowania ich z terminala znajdującego się w kabinie ciągnika. Dzięki temu operator bez wychodzenia z ciągnika może sterować procesem siewu i kontrolować jego przebieg.

Rozwiązanie sterowania ilości wysiewu można połączyć z systemem GPS, dzięki czemu można dostosować obsadę wysiewu nasion w zależności od stref na polu. Ta czynność może się odbywać automatycznie poprzez zastosowanie map aplikacyjnych. Kolejną nowoczesną funkcją jest automatyczna kontrola poszczególnych sekcji. Polega ona na wyłączaniu poszczególnych sekcji wysiewających , kiedy dana sekcja wyjeżdża z działki lub wjeżdża na obszar już zasiany. Dzięki temu oszczędzany jest materiał siewny oraz dużo bardziej ułatwia pracę na tzw. poprzeczniakach czy klinach. Kolejnym rozwiązaniem, który generuje elektryczny napęd i umożliwia zastosowanie zmiennych prędkości między sekcjami jest uzyskanie naprzemiennego wysiewu nasion w dwóch rzędach. Dzięki temu zabiegowi można zapewnić poszczególnej roślinie od 70 proc. więcej powierzchni do wzrostu w porównaniu do konwencjonalnej metody wysiewu. Również rośliny wykorzystają optymalniej wodę i substancje odżywcze oraz mają lepszy dostęp do światła.

Wielu producentów zaczęło oferować siewniki wyposażone w moduł do połączenia z Internetem, dzięki czemu dane takie jak ilość wysianego materiału, czas pracy, wydajność w ciągu godziny itp. są przekazywane do chmury w której znajduje się oprogramowanie do zarządzania maszynami w gospodarstwie. Takie dane mogą być obrobione i posłużyć do lepszego planowania prac i zarządzaniem gospodarstwem, co przyniesie wymierne korzyści i potencjalne oszczędności dla rolnika.

Jak można zauważyć, istnieje szereg zalet posiadania nowoczesnych siewników, dzięki nowoczesnej technologii można osiągnąć korzyści w postaci większych plonów oraz oszczędności materiału siewnego itp. Nie każdego stać na takie maszyny, ale może też zlecić usługę siewu, która może zaprocentować w postaci większych plonów.

Michał Ośko