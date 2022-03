Zboża i surowce wróciły w poniedziałek do wzrostów

Utrzymująca się cały czas niepewność, a właściwie brak szans na porozumienie rosyjsko – ukraińskie, spowodowała w poniedziałek gwałtowne wzrosty na rynkach surowcowych.

Na Matif kontrakt majowy na pszenicę zdrożał o 15 euro do 376,75 euro/t, czyli o 4,15 proc. a kontrakt wrześniowy wzrósł o 5,57 proc., czyli 18 euro do poziomu 341 euro/t. Było to najwyższe w historii zamknięcie tej serii pszenicy.

Równie wysoko notowano pszenicę w Chicago, gdzie wartość kontraktu wzrosła o 5,2 proc. Z kolei unijny rzepak podąża w kierunku psychologicznego poziomu 1000 eur/t i na wczorajszym zamknięciu był notowany po 970 euro/t czyli o 3,44 proc. wyżej.

Natomiast ropa za baryłkę WTI przekroczyła wczoraj poziom 112 USD, a ropa Brent notowana jest już powyżej 115 USD.