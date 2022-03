Bez gwiazdy nie ma jazdy. Mercedes Unimog na targach Agrotech 2022. Ile kosztuje? [video]

Mercedes-Benz Unimog to uniwersalny pojazd, który swoją historię rozpoczął już 75 lat temu i do dziś jest z sukcesem produkowany i wykorzystywany także w zastosowaniach rolniczych, choć wiele osób może go znać głównie z branży komunalnej.

Tomasz Majszczyk z firmy Mercedes Benz, którego spotkaliśmy na kieleckim Agrotechu wyjaśnił, że firma nie bez przyczyny pojawiła się na targach rolniczych właśnie z pojazdem Unimog, który ma długoletnią tradycję zastosowań również w rolnictwie, choć jak przyznaje dotychczas jeszcze nie w naszym kraju a na rynkach zagranicznych.

Samochód dzięki wielu możliwościom personalizacji można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, ponieważ oprócz doskonale wszystkim znanych zabudów i przystawek komunalnych istnieje cała masa dedykowanych przystawek rolniczych takich jak chociażby opryskiwacze czy rozsiewacze.

Dodatkową zaletą Unimoga jest również możliwość rejestrowania zarówno jako tradycyjnej ciężarówki, jak i ciągnika rolniczego, co może istotnie zmniejszyć koszty jego użytkowania, bo nie obowiązują nas opłaty drogowe ani tachograf.